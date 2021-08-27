Перші “капсульні плацкарти” показала “Укрзалізниця”

https://racurs.ua/ua/n159300-pershi-kapsulni-plackarty-pokazala-ukrzaliznycya-foto-video.html

Ракурс

«Укрзалізниця» показала нові плацкартні вагони після капітального ремонту на виставці рухомого складу у Києві. Бокові місця у нових вагонах оснастили спеціальною шторкою, яка дозволить усамітнитися.

Також кожне пасажирське місце тепер має розетку та світильник. Окрім цього, є спеціальний отвір для подачі свіжого повітря. Вгорі встановлено спеціальний екран з кнопкою виклику провідника. Цей екран зможе показувати швидкість руху поїзда та карту місцевості. Наразі «Укрзалізниця» ще не ввела в експлуатацію цей прототип поїзда.

Нагадаємо, в червні «Укрзалізниця» повідомила про чергове трагічний інцидент, пов’язаний з падінням пасажирів з верхньої полиці поїзда. На цей раз в поїзді № 358 сполученням Рахів — Київ помер чоловік, який вночі впав з верхньої полиці. У 2019 році пасажирці внаслідок падіння полиці, на якій перебувала інша пасажирка, розтрощило таз. Тоді «Укрзалізниця» за підсумками перевірки заявила, що «верхня полиця не падала на жінку, а кріплення не пошкоджені». Ще через рік — в лютому 2020 року — під час поїздки на поїзді Київ — Бердянськ на 60-річну жінку впала верхня полиця разом з чоловіком, який на ній лежав. Внаслідок інциденту жінці зламало хребет.