Крапка не ставили, Путіну збираємо окрему папку - слідчі про Іловайську трагедію

https://racurs.ua/ua/n159299-krapku-ne-stavyly-putinu-zbyraiemo-okremu-papku-slidchi-pro-ilovaysku-tragediu.html

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У справі про Іловайську трагедію 2014 року Офіс генерального прокурора не встановив причинно-наслідковий зв’язок між недбалістю українського військового командування і загибеллю бійців АТО.

Водночас розслідування цієї справи ще триває і у випадку наявності належних доказів в Офісі генпрокурора готові оголосити про підозру й вищому керівництву Росії.

Про це на брифінгу 27 серпня сказав очільник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів‚ вчинених в умовах збройного конфлікту Юрій Рудь.

За його словами, відповідно до міжнародного права, існують функціональні імунітети, до яких відносяться президенти, очільники урядів та міністри закордонних справ.

Україна — цивілізована держава, яка поважає міжнародне право. Ми збирамо докази для повідомлення про підозру всім особам, які розвязали війну проти України. Щойно зявляться підстави — ми все зробимо. Папка для Путіна збирається, — відповів Рудь на питання журналістів.

За його словами, у липні 2020 року було призначено третю комісійну військову експертизу, висновки якої очікують найближчим часом.

Експерти мають дати відповіді на те, які конкретно дії повинні були вчинити військові командири при веденні бойових дій в обороні та виході з оточення, якими конкретно нормативними актами це передбачено.

Слідство, за словами Рудя, встановило низку порушень при підготовці документів і плануванні Іловайської операції. Наприклад, встановлено факт ігноруванні розвідувальної інформації про вторгнення росіян і слабке реагування на зміну оперативної обстановки.

Начальник департаменту Офісу генпрокурора сподівається на допомогу Міжнародного кримінального суду в Гаазі у притягненні російських воєначальників до відповідальності та їх засудженні.

За даними Офісу генпрокурора, розслідування Іловайських подій триває по двом напрямам: організація вторгнення з боку РФ та віроломне вбивство українських військових, а також перевірка обставин можливого недбалого ставлення до військової служби військовими службовими особами з числа керівництва антитерористичною операцією.

Під час розслідування допитано понад 900 потерпілих і свідків, вилучено, оглянуто та досліджено понад 1,6 тис. бойових документів. Обсяг матеріалів кримінального провадження складає понад 300 томів, з яких понад 70 із грифом обмеженого доступу.

Наприкінці серпня 2014 року після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом. Бойовики і російські військові обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські бійці.

В результаті розстрілу українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році загинуло 366 осіб, 429 було поранено.