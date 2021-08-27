Средняя зарплата украинцев достигла нового максимума - Госстат

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Зарплату украинцев за июль 2021 года посчитала Государственная служба статистики Украины. По ее данным, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июле составила 14 тыс. 345 грн, что на 32 грн превышает июньский показатель.

Таким образом средняя зарплата в Украине обновила максимум — 527 долл. По данным статистического ведомства, в этом году по сравнению с зарплатой за июль 2020 года, украинцы получили на 21,5% больше.

Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 10,2%. Самая высокая начисленная зарплата в июле была в Киеве — 20 тыс. 956 грн, самая низкая — в Черновицкой области — 11 тыс. 350 грн.

Самую высокую зарплату, как информирует Госстат, получают работники отрасли:

«Информация и телекоммуникации»,

«Финансовая и страховая деятельность»,

«Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование»,

«Профессиональная, научная и техническая деятельность».

Напомним, в июне 2021 года средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долл. Среднемесячная заработная плата в январе-декабре 2020 года составила 11 тыс. 591 грн.

В то же время недавний опрос показал, что 42,4% респондентов достаточно давно не повышали заработную плату, при этом 74,1% опрошенных специалистов отметили, что недовольны уровнем своей заработной платы.