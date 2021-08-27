Середня зарплата українців сягнула нового максимуму — Держстат

https://racurs.ua/ua/n159302-serednya-zarplata-ukrayinciv-syagnula-novogo-maksymumu-derjstat-infografika.html

Ракурс

Зарплату українців за липень 2021 року порахувала Державна служба статистики України. За її даними, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій у липні склала 14 тис. 345 грн, що на 32 грн перевищує червневий показник.

Таким чином середня зарплата в Україні оновила максимум — 527 дол. За даними статистичного відомства, цьогоріч у порівнянні із зарплатою за липень 2020 року, українці отримали на 21,5% більше.

Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 10,2%. Найвища нарахована зарплата в липні була в Києві — 20 тис. 956 грн, найнижча — у Чернівецькій області — 11 тис. 350 грн.

Найвищу зарплату, як інформує Держстат, отримують працівники галузі:

«Інформація та телекомунікації»,

«Фінансова та страхова діяльність»,

«Державне управління та оборона; обов’язкове соціальне страхування»,

«Професійна, наукова та технічна діяльність».

Нагадаємо, у червні 2021 року середня зарплата українців вперше в історії перевищила 500 дол. Середньомісячна заробітна платня у січні-грудні 2020 року становила 11 тис. 591 грн.

Водночас нещодавнє опитування показало, що 42,4% респондентів досить давно не отримували підвищення заробітної плати, при цьому, 74,1% опитаних спеціалістів зазначили, що незадоволені рівнем своєї заробітної плати.