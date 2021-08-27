Слідчі про Іловайськ - росіяни умисно вели ЗСУ у засідки в коридорі безпеки

https://racurs.ua/ua/n159303-slidchi-pro-ilovaysk-rosiyany-umysno-vely-zsu-u-zasidky-v-korydori-bezpeky.html

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Слідство у справі про Іловайську трагедію 2014 року вважає, що кадрові російські офіцери умисно завели підрозділи Збройних сил України у засідки в коридорі безпеки та розстріляли колону.

Про це на брифінгу 27 серпня повідомив начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокуратури Юрій Рудь.

Такий висновок слідство зробило на підставі доказів, отриманих у кримінальному провадженні.

Віроломне вбивство було сплановано Російською Федерацією заздалегідь, — сказав Рудь.

Прокурор повідомив, що «здійснювалося відповідне заманювання» — шляхом ведення переговорів і викликання довіри керівництво ЗС РФ фактично вводило в оману і заманювало наших військовослужбовців у так звані «зелені коридори».

Росіяни мали на меті, аби українські підрозділи погодилися на умови виходу безпечним коридором і одночасно облаштовувалися вздовж узгоджених маршрутів засідки, укріплення, позиції для того, щоб у подальшому здійснити віроломне вбивство.

Слідство володіє доказами того, що російські війська заходили в Україну із замальованими позначками, аби ніхто не міг ідентифікувати приналежність бойової техніки до ЗС Росії. Аналогічна ситуація була і щодо конкретних підрозділів, оскільки військовим не видавали жетонів і документів. Метою цього було максимально затруднити ідентифікацію конкретних військовослужбовців і приналежність до ЗС РФ.

Раніше Київ спрямував до Міжнародного кримінального суду матеріали про факти віроломного вбивства українських військових під Іловайськом і під час оборони Донецького аеропорту.