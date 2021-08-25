Чехия открыла границы для украинцев. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n159233-chehiya-otkryla-granicy-dlya-ukraincev-chto-nado-znat-turistam.html

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Украинцам разрешили въезд в Чехию — через границу будут пропускать тех, кто прошел полный курс вакцинации.

Ограничения на въезд украинских туристов отменили 25 августа. Разрешено посещать Чехию отдельным группам граждан Украины, прошедшим полный курс вакцинации препаратами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам. Это вакцины Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer / BioNTech), Janssen и Covishield. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

При пересечении границы украинцам необходимо получить в приложении «Дія» сертификат о прохождении вакцинации установленного образца. При этом въезд разрешили украинцам, получившим вторую дозу вакцины не менее чем за 14 дней до въезда.

Таким туристам нужно иметь сертификат о полном курсе вакцинации, изготовленный на английском языке с указанием персональных данных о вакцинированном человеке, типе вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также возможности удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR код). Надо также заполнить въездной формуляр Чехии по ссылке: https://plf.uzis.cz/. Документ надо распечатать или подать в «цифре» во время пограничного контроля или при проверке места жительства.

Необходимо иметь при себе и действительный биометрический паспорт для выезда за границу и медицинскую страховку на срок поездки.

Напомним, в августе из-за резкого ухудшения эпидемической ситуации изменились правила въезда в Черногорию. Гражданам Черногории и иностранцам разрешается въезд в страну при выполнении одного из условий: вакцинация от коронавируса, ПЦР-тест, доказательства перенесенного COVID-19 или отрицательный экспресс-тест на антиген не более чем за 48 часов.