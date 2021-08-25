Заболевание десен грозит смертельной опасностью. Фото: mind.ua

https://racurs.ua/n159232-zabolevanie-desen-mojet-obernutsya-smertelnoy-opasnostu-uchenye.html

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Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний выше у людей с пародонтитом, чем у их здоровых сверстников.

Специалисты из Каролинского института (Швеция) обнаружили, что чаще здоровых сверстников впервые переносят инфаркт люди, которые имеют заболевания десен и костной ткани, окружающей зуб. Данные об этом исследовании специалисты представили на конгрессе Европейского общества кардиологов, сообщается на ресурсе Escardio.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 1 тыс. 587 человек, средний возраст которых составлял 62 года. За людьми наблюдали шесть лет и в ходе научного эксперимента отслеживалось, были ли случаи смертельного исхода, происходил ли у участников исследования за это время инфаркт или инсульт, возникала ли сердечная недостаточность и как эти данные пересекаются с информацией о наличии пародонтита.

Умеренный пародонтит нашли у 482 человек, а у 113 — тяжелую стадию этой болезни. В среднем у таких людей риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был выше на 49%. Выяснилось, чем тяжелее протекал пародонтит, тем этот показатель был выше.

По словам ученых, вызванные пародонтитом повреждения ткани вокруг зубов позволяют проникать в кровоток вредным микробам, которые наносят вред кровеносным сосудам.

Напомним, американские исследователи из Центра интегрированной диагностики штата Массачусетс обнаружили ранее не известную функцию одонтобластов — клеток, образующих дентин (оболочку под эмалью зуба, которая охватывает мягкую зубную пульпу, что содержит нервы и сосуды). Впоследствии они объяснили, почему холод вызывает боль в зубах.

Источник: Escardio