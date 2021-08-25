В мире сейчас сжигают больше угля, чем до COVID-пандемии. Фото: mind.ua

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Глобальные цели спасти Землю от климатических изменений находятся под угрозой, поскольку сейчас в мире сжигают больше угля, чем до пандемии коронавируса.

В отчете лондонского аналитического центра Ember отмечается, что выбросы в энергетическом секторе возобновились в первой половине 2021 года и теперь на 5% выше, чем за тот же период 2019 года, к COVID-пандемии. Это связано с тем, что коммунальные предприятия используют больше угля для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации британских ученых, темпы перехода энергопроизводителей на более экологичные источники повлияют на глобальное потепление больше, чем компании любого другого экономического сектора в последующие 10 лет. Аналитики проанализировали данные из 63 стран, на которые приходится 87% мирового производства электроэнергии и выяснили, что «зеленая» энергетика в первом полугодии 2021 года покрывала большую часть мирового спроса.

При этом ученые утверждают, что этих средств оказалось недостаточно, чтобы полностью вытеснить уголь, особенно в Азии. Именно Монголия, Китай и Бангладеш нуждаются в наибольшей потребности в энергоресурсах. Именно эти государства вместе с Вьетнамом, Казахстаном, Пакистаном и Индией удовлетворяли растущий спрос прежде всего за счет сжигания большего количества угля. Например, за полгода объемы сожженного угля в КНР оказались больше, чем масса использованных «грязных» источников во всем Евросоюзе. Сейчас доля Китая в мировом угольном производстве составляет до 53%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что масштаб ущерба атмосфере от энергетического сектора вырастет на 3,5% в 2021 году и еще на 2,5% в 2022 году, достигнув рекордного уровня. Вместе с этим для достижения глобальных климатических целей выбросы должны сокращаться на 4,4% в год.

Напомним, в ООН заявили, что человеческая деятельность привела к нагреву атмосферы, океанов и суши. Климатические изменения приведут к повышению уровня моря до двух метров к концу века, а к 2150 году он может вырасти на 5 м. Вероятно, арктический лед полностью растает по крайней мере один раз к 2050 году.

Источник: Bloomberg