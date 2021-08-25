У світі зараз спалюють більше вугілля, ніж до COVID-пандемії. Фото: mind.ua

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Глобальні цілі з порятунку Землю від кліматичних змін перебувають під загрозою, оскільки зараз у світі спалюють більше вугілля, ніж до пандемії коронавірусу.

У звіті лондонського аналітичного центру Ember зазначається, що викиди в енергетичному секторі відновилися в першій половині 2021 року і тепер на 5% вищі, ніж за той же період 2019 року, до COVID-пандемії. Це пов’язано з тим, що комунальні підприємства використовують більше вугілля для задоволення зростаючого попиту на електроенергію. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією британських вчених, темпи переходу енерговиробників на більш екологічні джерела вплинуть на глобальне потепління більше, ніж компанії будь-якого іншого економічного сектора в наступні 10 років. Аналітики проаналізували дані з 63 країн, на які припадає 87% світового виробництва електроенергії й з’ясували, що «зелена» енергетика в першому півріччі 2021 року покривала більшу частину світового попиту.

При цьому науковці стверджують, що цих ресурсів виявилося недостатньо, щоб повністю витіснити вугілля, особливо в Азії. Саме Монголія, Китай та Бангладеш потребують найбільшої потреби в енергоресурсах. Саме ці держави разом із В'єтнамом, Казахстаном, Пакистаном і Індією задовольняли зростальний попит насамперед коштом спалювання більшої кількості вугілля. Наприклад, за півроку обсяги спаленого вугілля в КНР виявилися більшими, ніж маса використаних «брудних» джерел у всьому Євросоюзі. Зараз частка Китаю у світовому вугільному виробництві становить до 53%.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує, що масштаб збитку атмосфері від енергетичного сектора зросте на 3,5% в 2021 році і ще на 2,5% в 2022 у році, досягнувши рекордного рівня. Разом з цим для досягнення глобальних кліматичних цілей викиди повинні скорочуватися на 4,4% на рік.

Нагадаємо, в ООН заявили, що людська діяльність призвела до нагрівання атмосфери, океанів та суходолу. Кліматичні зміни призведуть до підвищення рівня моря до двох метрів до кінця століття, а до 2150 року він може зрости на 5 м. Ймовірно, арктична крига повністю розтане принаймні один раз до 2050 року.

Джерело: Bloomberg