Захворювання ясен загрожує смертельною небезпекою. Фото: mind.ua

https://racurs.ua/ua/n159232-zahvoruvannya-yasen-moje-obernutysya-smertelnou-nebezpekou-vcheni.html

Ракурс

Ризик розвитку серцево-судинних захворювань вищий у людей з пародонтитом, ніж у їх здорових однолітків.

Фахівці з Каролінського інституту (Швеція) виявили, що частіше за здорових однолітків вперше переносять інфаркт люди, які мають захворювання ясен і кісткової тканини, що оточує зуб. Дані про це дослідження фахівці представили на конгресі Європейського товариства кардіологів, повідомляється на ресурсі Escardio.

Дослідники провели дослідження, у якому взяли участь 1 тис. 587 осіб, середній вік яких становив 62 роки. За людьми спостерігали шість років і у ході наукового експерименту відстежувалося, чи були випадки смертельного результату, чи відбувався в учасників дослідження за цей час інфаркт або інсульт, чи виникала серцева недостатність і як ці дані перетинаються з інформацією про наявність пародонтиту.

Помірний пародонтит знайшли у 482 осіб, а у 113 — важку стадію цієї хвороби. В середньому у таких людей ризик розвитку серцево-судинних захворювань був вище на 49%. З’ясувалося, чим важче протікав пародонтит, тим цей показник був вищим.

За словами науковців, викликані пародонтитом пошкодження тканини навколо зубів дозволяють проникати в кровотік шкідливим мікробам, які завдають шкоди кровоносних судинах.

Нагадаємо, американські дослідники з Центру інтегрованої діагностики штату Массачусетс виявили раніше не відому функцію одонтобластів — клітин, що утворюють дентин (оболонку під емаллю зуба, яка охоплює м’яку зубну пульпу, котра містить нерви та судини). Згодом вони пояснили, чому холод викликає біль у зубах.

Джерело: Escardio