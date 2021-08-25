Чехія відкрила кордони для українців. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n159233-chehiya-vidkryla-kordony-dlya-ukrayinciv-scho-treba-znaty-turystam.html

Ракурс

Українцям дозволили в’їзд до Чехії — через кордон пропускатимуть тих, хто пройшов повний курс вакцинації.

Обмеження на в’їзд українських туристів скасували 25 серпня. Дозволено відвідувати Чехію окремим групам громадян України, які пройшли повний курс вакцинації препаратами, які схвалило Європейське агентство з лікарських засобів. Це вакцини Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer / BioNTech), Janssen та Covishield. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

При перетині кордону українцям необхідно отримати в додатку «Дія» сертифікат про проходження вакцинації встановленого зразка. При цьому в’їзд дозволили українцям, які отримали другу дозу вакцини не менше ніж за 14 днів до в’їзду.

Таким туристам треба мати сертифікат про повний курс вакцинації, виготовлений англійською мовою із зазначенням персональних даних про вакциновану особу, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, яка видала сертифікат, а також можливості віддаленої перевірки зазначених у письмовому підтвердженні даних (через QR-код). Треба також заповнити в’їзний формуляр Чехії за посиланням: https://plf.uzis.cz/. Документ треба роздрукувати або подати в «цифрі» під час прикордонного контролю або при перевірці місця проживання.

Необхідно мати при собі й дійсний біометричний паспорт для виїзду за кордон та медичну страховку на термін поїздки.

Нагадаємо, у серпні через різке погіршення епідемічної ситуації змінилися правила в’їзду до Чорногорії. Громадянам Чорногорії та іноземцям дозволяється в’їзд у країну при виконанні однієї з умов: вакцинація від коронавірусу, ПЛР-тест, докази перенесеного COVID-19 або негативний експрес-тест на антиген не більше ніж за 48 годин.