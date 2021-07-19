Разрешение на выезд ребенка за границу: как дал, так и заберу

Разрешение на выезд ребенка за границу Фото pixabay

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Ракурс

Есть темы, которые с полным основанием можно назвать сезонными, то есть такими, к которым есть смысл возвращаться в определенное время. Сейчас, в период отпусков, подобной темой безусловно может считаться выезд ребенка на отдых за границу. К сожалению, для разведенных пар получение разрешения на выезд от одного из супругов может стать проблематичным.

Тема хоть и не нова, но свежие судебные дела помогают отыскивать в ней все новые нюансы, которые могут оказаться полезными для многих родителей.

Старые кабминовские правила

Два года назад мы писали о ситуациях, когда отцы либо из вредности не давали разрешение на выезд ребенка, либо вовсе исчезали, и тогда матерям приходилось добиваться разрешения через суд.

Дело в том, что в Украине действуют правила пересечения границы, утвержденные Кабмином еще в 1995 году. Согласно им, ребенок до 16 лет имеет право выехать в сопровождении либо одного из родителей, либо другого лица при наличии заверенного нотариально разрешения родителей (например, в составе группы в международный лагерь).

Тогда мы описывали, в том числе, и ситуацию, когда разведенная мать собралась ехать за границу к своему новому мужчине, но не знала толком, будет ли этот отъезд навсегда. А вдруг у нее не сложатся отношения с новой пассией? Поэтому разрешение женщина брала на поездку с целью отдыха, а муж это разрешение, по понятным соображениям, категорически отказывался давать. Дело пришлось решать в суде, и мать дело проиграла. Дело в том, что она просила разрешение на выезд… на три года. А ехать собиралась в какую-то русскую деревню. Неудивительно, что суд, который рассматривает подобные дела, руководствуясь в первую очередь интересами ребенка, женщине отказал.

Но бывает и так: отец вначале дает разрешение на выезд, а потом решает… отозвать его. Так вообще можно делать? И как в таких ситуациях поступать всем — родителям ребенка и государственным структурам?

Отозвать разрешение можно, но процедура отзыва непонятна

Сравнительно недавно одно такое дело дошло до Верховного суда. Истцом выступал отец ребенка, и претензии свои он адресовал не бывшей жене, а… Государственной пограничной службе Украины и областному пограничному отряду (дело происходило в пограничной Харьковской области). Еще по одному экземпляру документа папа отправил… в СБУ и Офис президента Украины.

Два года назад отец дал разрешение на временный выезд ребенка в Россию — туда и обратно с целью отдыха сроком на… год. Тут уже возникают вопросы: что это за отдых такой, длящийся не месяц-другой, а все 12 месяцев? Неужели отец не понимал, что это странная формулировка?

Но папа подписал разрешение на выезд сына, а через два месяца вдруг занервничал, написал и нотариально заверил заявление об отзыве своего разрешения. Надо сказать, что бывшая жена с сыном в это время еще находилась в Украине. Это заявление он отправил в Государственную пограничную службу. А еще через три недели женщина и ребенок благополучно уехали из страны.

Накануне выезда администрация Государственной пограничной службы известила отца письмом, в котором говорилось, что основанием не выпускать ребенка могло бы стать судебное решение о запрете выезда.

Вот тогда-то мужчина и обратился в суд с иском к пограничникам. Окружной административный суд, а затем и апелляционный административный суд полностью отказали в удовлетворении иска. Основания — запрет на выезд предоставляется уполномоченными государственными службами на определенных законом основаниях. Отец мальчика — не уполномоченный орган, который имеет право направлять в пограничную службу поручения о запрете выезда.

К тому же пока дело разбиралось судами, мальчик вместе с мамой вернулся в Украину, и тяжба, с точки зрения интересов ребенка, выглядела бессмысленной. Однако отец все-таки написал кассационную жалобу в Верховный суд. По его мнению, отсуствие согласия на пересечение границы (а его письмо, по его мнению, отменяет данное ранее согласие) — уже основание запретить выпускать ребенка из страны.

Подпись на обоих заявлениях — и на разрешении на выезд, и на отзыве такого разрешения — действительно заверена нотариусом. И только.

На пропускном пункте пограничники должны убедиться в наличии всех необходимых документов, в том числе и разрешения. Разрешение, оформленное надлежащим образом, у матери было.

Но с другой стороны, считает Верховный суд, человек имеет право не только давать или не давать разрешение, но и отозвать его. Однако механизм отзыва законодательством не урегулирован. Пограничная служба знала, что есть отзыв отца, однако суды предыдущих инстанций не выяснили, знали ли об этом конкретные пограничники, проверявшие документы на пропускном пункте. Не были выслушаны и аргументы матери. А ведь во главе угла в таких спорах, повторимся, должны стоять интересы ребенка.

Поэтому Верховный суд частично удовлетворил иск отца, отменил решения предыдущих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение.

Таким образом, история может получить продолжение. А пока можно сделать два вывода. Первый: дав разрешение на выезд ребенка, один из родителей вполне может это разрешение отозвать. Второй: процедура отзыва непонятна, поэтому отзыв может сработать, а может и не сработать.

Нелишним, кстати, будет повторить и правила, когда ребенку не требуется специальное разрешение на выезд. Оно не нужно в трех случаях:

Если запись об отцовстве сделана согласно статье 135 Семейного кодекса (проще говоря, если женщина родила сама, то по этой статье ребенку дается фамилия матери, а имя отца записывается со слов матери; женщине же выдается справка о том, что отец — это всего лишь строчка в документах). При предоставлении судебных решений (вынесенных ранее!) о том, что отец пропал без вести, лишен родительских прав или признан недееспособным. Если ребенок — полусирота, то достаточно предоставить свидетельство о смерти одного из родителей.

Если же ребенок едет с одним из родителей за границу на постоянное место жительства, то в этом случае действуют несколько иные правила, заслуживающие отдельного разговора.