Россиянин в гидрокостюме 20 км проплыл к японскому острову - просит убежища

https://racurs.ua/n159305-rossiyanin-v-gidrokostume-20-km-proplyl-k-yaponskomu-ostrovu-prosit-ubejischa.html

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Россиянин в гидрокостюме приплыл на японский остров Хоккайдо и просит убежища в Японии. Мужчина приплыл с аннексированного СССР еще в 1945 году острова Кунашир (Курильские острова). Об этом сообщили СМИ и официальные лица Японии, пишет «Голос Америки».

Гражданина России обнаружили в городе Сибецу на побережье Хоккайдо напротив острова Кунашир. Как сообщается, он проплыл около 20 км до Хоккайдо, чтобы попросить убежища. Россиянина обнаружил местный житель в прошлый четверг. Региональный отдел иммиграционной службы в Саппоро заявил, что мужчина проходит собеседование с сотрудниками иммиграционной службы после того, как полиция провела предварительное расследование. Власти Японии должны определить, имеет ли он право на временное нахождение в стране или же может рассчитывать на статус беженца. В иммиграционной службе отказались назвать его имя и другие данные.

Напомним, в 2018 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин назначили спецпредставителей на переговорах по заключению мирного договора об аннексированных Россией Курильских островах. Москва и Китай тогда обсуждали количество островов, которые могут быть возвращены Японии, а также условия их передачи. Ранее Кремль говорил о передаче только островов Шикотан и Хабомаи, в то время как в Токио настаивали на переговорах относительно наиболее спорных островов (они также имеют стратегическое значение) — Итуруп и Кунашир. Япония требовала передачи всех островов. В течение последних шести лет Путин и Абэ провели несколько десятков безрезультатных встреч.

Незадолго до капитуляции Японии в 1945 году СССР объявил ей войну, захватив северные территории страны — Курильские острова. С тех пор Токио оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а также группы мелких островов Хабомаи. В течение полувека Япония эти острова считала оккупированной РФ северной территорией своей страны, входящей в состав префектуры Хоккайдо.