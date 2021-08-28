Бойовики поранили вісьмох військових на Донбасі. Фото: slovoidilo.ua

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Обстріл Авдіївки проросійськими бойовиками на Донбасі обернувся пораненнями та бойовими травмами вісьмох українських військовослужбовців.

Ворог гатив із мінометів і артилерії калібром 120 і 122 мм, ця зброя заборонена мінськими угодами. На вимоги Спільного центру з контролю та координації припинити вогонь противник не реагував. Про це 28 серпня повідомила Українська делегації для участі в Тристоронній контактній групі у Telegram.

Представники української делегації зазначили, що по лінії ТКГ і МЗС відповідні ноти направлено до ОБСЄ. Позачергове засідання Тристоронньої контактної групи не заплановане після сьогоднішніх подій.

Скликання позачергового засідання Підгрупи з безпеки не планується, бо ми очікуємо цілком передбачувану відповідь РФ у вигляді слова «ні», вже отриманий нами двічі за минулі тижні, коли ми вимагали такого засідання у відповідь на загибель і поранення наших військовослужбовців, — пояснили в ТКГ.



Зазначається, що ескалацією на Донбасі росіяни хочуть не лише спровокувати вогонь у відповідь, але й зірвати відповідні переговори президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, 28 серпня на Донбасі російські окупанти відкрили вогонь з боку окупованого Спартака по Авдіївці. Внаслідок агресії один український військовий отримав осколкове поранення. Також внаслідок обстрілу місто було частково знеструмлене.