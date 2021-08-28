Окупанти обстріляли Авдіївку, поранено українського бійця. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n159327-okupanty-obstrilyaly-avdiyivku-poraneno-ukrayinskogo-biycya.html

Ракурс

На Донбасі російські окупанти відкрили вогонь з боку окупованого Спартака по Авдіївці. Один український військовий отримав осколкове поранення.

Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я — задовільний, повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».

Також у результаті обстрілу в одному з житлових районів міста, який знаходиться у безпосередній близькості до промислової зони, відсутнє світло.

На обстріл окупаційних військ українські захисники надали відповідь, припинивши вогневу активність ворога.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, 27 серпня збройні формування РФ обстріляли позиції українських захисників. В результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав несумісне з життям поранення.