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Ракурс
Оккупанты обстреляли Авдеевку, ранен украинский боец. Фото: УП

Оккупанты обстреляли Авдеевку, ранен украинский боец (ФОТО)

28 авг 2021, 11:53
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На Донбассе российские оккупанты открыли огонь со стороны оккупированного Спартака по Авдеевке. Один украинский военный получил осколочное ранение.

После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья — удовлетворительное, сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».

Также в результате обстрела в одном из жилых районов города, который находится в непосредственной близости от промышленной зоны, отсутствует электричество.

На обстрел оккупационных войск украинские защитники дали ответ, прекратив огневую активность противника.


О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, 27 августа вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских защитников. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил несовместимое с жизнью ранение.

Источник: Ракурс


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