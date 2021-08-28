Оккупанты обстреляли Авдеевку, ранен украинский боец. Фото: УП

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На Донбассе российские оккупанты открыли огонь со стороны оккупированного Спартака по Авдеевке. Один украинский военный получил осколочное ранение.

После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья — удовлетворительное, сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».

Также в результате обстрела в одном из жилых районов города, который находится в непосредственной близости от промышленной зоны, отсутствует электричество.

На обстрел оккупационных войск украинские защитники дали ответ, прекратив огневую активность противника.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, 27 августа вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских защитников. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил несовместимое с жизнью ранение.