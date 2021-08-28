Четвертое «золото» завоевала Украина на Паралимпийских играх. Фото: УП

https://racurs.ua/n159326-chetvertoe-zoloto-zavoevala-ukraina-na-paralimpiyskih-igrah.html

Ракурс

Украинская сборная на Паралимпиаде в Токио получила уже четвертую золотую медаль. Пловец Евгений Богодайко стал чемпионом Паралимпийских игр-2020.

28 августа он завоевал золотую награду на дистанции 100 метров брассом. Об этом стало известно из трансляции соревнований.

Его время — 1.20, 13 мин. Второе место занял Нельсон Криспин (Колумбия), третье — Мэтт Леви (Австралия). Это 27 медаль Украины.

Напомним, на Паралимпиаде в Токио украинский легкоатлет Роман Данилюк получил серебряную медаль в толкании ядра в категории F12. 28-летний представитель Черкасс показал персональный лучший результат сезона. Он толкнул снаряд на 16,53 м.