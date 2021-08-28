На Паралимпиаде в Токио украинец завоевал «серебро» с рекордом сезона

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Ракурс

На Паралимпиаде в Токио украинский легкоатлет Роман Данилюк получил серебряную медаль в толкании ядра в категории F12.

28-летний представитель Черкасс показал персональный лучший результат сезона. Он толкнул снаряд на 16,53 м. Об этом стало известно из трансляции соревнований.

Украинец уступил лишь испанцу Киму Лопесу Гонсалесу, который триумфовал с мировым рекордом — 17,04 м.

Роман Данилюк принимал участие в летних Паралимпийских играх 2016 года в толкании ядра T12 / F12. Тогда он получил бронзовую медаль.

27 августа сборная Украины завершила соревновательный день XVI Паралимпийских игр в Токио еще двумя медалями, которые завоевали женская сборная по фехтованию и легкоатлетка Анастасия Москаленко.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина выиграла третье «золото» Паралимпиады-2020. Пловчиха Анна Стеценко стала чемпионкой на дистанции 400 метров вольным стилем.