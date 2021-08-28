На Паралімпіаді в Токіо українець завоював «срібло» з рекордом сезону. Фото: Громадське

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Ракурс

На Паралімпіаді в Токіо український легкоатлет Роман Данилюк отримав срібну медаль у штовханні ядра в категорії F12.

28-річний представник Черкас показав персональний найкращий результат сезону. Він штовхнув снаряд на 16,53 м. Про це стало відомо з трансляції змагань.

Українець поступився лише іспанцю Кіму Лопесу Гонсалесу, який тріумфував зі світовим рекордом — 17,04 м.

Роман Данилюк брав участь в літніх Паралімпійських іграх 2016 року в штовханні ядра T12 / F12. Тоді він отримав бронзову медаль.

27 серпня збірна України завершила змагальний день XVI Паралімпійських ігор у Токіо ще двома медалями, які вибороли жіноча збірна з фехтування та легкоатлетка Анастасія Москаленко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна виграла третє «золото» Паралімпіади-2020. Плавчиня Анна Стеценко стала чемпіонкою на дистанції 400 метрів вільним стилем.