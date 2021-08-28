Имя новой избранницы Вакарчука рассекретили СМИ – что о ней известно. Фото: ФБ

https://racurs.ua/n159322-imya-novoy-izbrannicy-vakarchuka-rassekretili-smi-chto-o-ney-izvestno-foto.html

Ракурс

Святослав Вакарчук, вокалист известной украинской группы «Океан Эльзы» и бывший председатель партии «Голос», не разглашает имя своей избранницы, которая родила ему сына.

Однако украинские СМИ пишут, что ею является исполнительный продюсер компании Radioaktive Film Евгения Яцута. Пресс-служба музыканта не опровергла, однако и не подтвердила отношения Яцуты и Вакарчука.

Ранее в заявлении представители артиста попросили с уважением отнестись к решению пары и их праву на частную жизнь. По данным «ТСН», Яцуту недавно видели беременной на одном из мероприятий, а еще в начале августа она искала няню в Facebook.

Евгения Яцута родилась 27 июня 1982 года в Киеве. Сейчас ей 39 лет. Более 15 лет она работает в кинопроизводстве — от ассистента продюсера до совладельца бизнеса. В ее Instagram также написано, что она является путешественницей и магистром психологии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Святослав Вакарчук впервые стал отцом. У 46-летнего музыканта родился сын, мальчика назвали Иваном. В июне украинский музыкант сообщил о разводе со своей женой Лялей Фонаревой после 20 лет брака.