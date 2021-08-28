Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Ракурс

Коронавирус в Украине вспыхнул с новой силой. За минувшие сутки, 27 августа, еще 2 тыс. 82 человека заболели этой инфекцией, среди них 108 детей и 35 медработников.

К сожалению, болезнь унесла жизни 54 украинцев. Об этом 28 августа сообщили в Министерстве здравоохранения.

Также 708 человек были госпитализированы в больницы, в то же время выздоровели от коронавируса 1 тыс. 25 человек. За сутки медики сделали 58 тыс. 135 тестов (в частности методом ПЦР — 27 тыс. 605, методом ИФА — 8 тыс. 272).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 282 тыс. 285 человек;

выздоровело — 2 млн 205 тыс. 707 человек;

летальных исходов — 53 тыс. 686;

проведено ПЦР-тестов — 11 млн 931 тыс. 126.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (266), Львовской (189), Харьковской (187) и Донецкой (157) областях.

Напомним, в Министерстве здравоохранения не планируют проводить третью прививку от коронавируса, как это делают в некоторых странах мира.