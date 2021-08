Хроническую усталость после перенесенного COVID-19 объяснили ученые. Фото: harchi.info

https://racurs.ua/n159314-hronicheskuu-ustalost-posle-perenesennogo-covid-19-obyasnili-uchenye.html

Ракурс

Осложнение после перенесенного коронавируса беспокоят многих людей. Исследователи выяснили причину синдрома хронической усталости после COVID-19.

Американские ученые выявили взаимосвязь между осложнениями после перенесенного COVID-19 и хронической усталостью. Об этом говорится в исследовании ученых, опубликованном изданием Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи предполагают, что и синдром хронической усталости, и «длинный COVID-19» связаны с лежащими в их основе биологическими отклонениями.

Синдром хронической усталости — это изнурительное состояние, которое вызывается вирусными и бактериальными инфекциями. Оно приводит к многолетним симптомам: глубокой усталости, недомоганию после физической нагрузки, небодрящему сну, когнитивным нарушениям и обморокам после резких движений, — говорится в научной работе.

По словам исследователей, понимание сходств между синдромом хронической усталости и «длинным COVID-19» поможет разрабатывать новые терапевтические средства против постковидного синдрома.

Напомним, ученые подтвердили, что коронавирус долго влияет на физическое состояние человека. Почти 85% людей, госпитализированных с COVID-19 в конце 2020 года, все еще испытывают симптомы вируса.

Источник: Proceedings of the National Academy of Sciences