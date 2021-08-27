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Ракурс
Хроническую усталость после перенесенного COVID-19 объяснили ученые. Фото: harchi.info

Хроническую усталость после перенесенного COVID-19 объяснили ученые

27 авг 2021, 19:00
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Осложнение после перенесенного коронавируса беспокоят многих людей. Исследователи выяснили причину синдрома хронической усталости после COVID-19.

Американские ученые выявили взаимосвязь между осложнениями после перенесенного COVID-19 и хронической усталостью. Об этом говорится в исследовании ученых, опубликованном изданием Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи предполагают, что и синдром хронической усталости, и «длинный COVID-19» связаны с лежащими в их основе биологическими отклонениями.

Синдром хронической усталости — это изнурительное состояние, которое вызывается вирусными и бактериальными инфекциями. Оно приводит к многолетним симптомам: глубокой усталости, недомоганию после физической нагрузки, небодрящему сну, когнитивным нарушениям и обморокам после резких движений, — говорится в научной работе.

По словам исследователей, понимание сходств между синдромом хронической усталости и «длинным COVID-19» поможет разрабатывать новые терапевтические средства против постковидного синдрома.


Напомним, ученые подтвердили, что коронавирус долго влияет на физическое состояние человека. Почти 85% людей, госпитализированных с COVID-19 в конце 2020 года, все еще испытывают симптомы вируса.

Источник: Proceedings of the National Academy of Sciences

Источник: Ракурс


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