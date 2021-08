Хронічну втому після перенесеного COVID-19 пояснили вчені. Фото: harchi.info

https://racurs.ua/ua/n159314-hronichnu-vtomu-pislya-perenesenogo-covid-19-poyasnyly-vcheni.html

Ракурс

Ускладнення після перенесеного коронавірусу турбують багатьох людей. Дослідники з’ясували причину синдрому хронічної втоми після COVID-19.

Американські вчені виявили взаємозв'язок між ускладненнями після перенесеного COVID-19 і хронічною втомою. Про це йдеться в дослідженні вчених, опублікованому виданням Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дослідники припускають, що і синдром хронічної втоми, і «тривалий COVID-19» пов’язані з біологічними відхиленнями.

Синдром хронічної втоми — це виснажливий стан, яке викликається вірусними та бактеріальними інфекціями. Він призводить до багаторічних симптомів: глибокої втоми, нездужання після фізичного навантаження, неглибокого сну, когнітивних порушень і непритомності після різких рухів, — зазначається в науковій роботі.

За словами дослідників, розуміння подібності між синдромом хронічної втоми й «тривалим COVID-19» допоможе розробляти нові терапевтичні засоби проти постковідного синдрому.

Нагадаємо, вчені знову підтвердили, що коронавірус довго впливає на фізичний стан людини. Майже 85% людей, госпіталізованих з COVID-19 в кінці 2020 року, все ще відчувають симптоми вірусу.

Джерело: Proceedings of the National Academy of Sciences