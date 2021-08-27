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Коронавірус може залишити людей без кави – подробиці. Фото: УП

Коронавірус може залишити людей без кави — подробиці

27 сер 2021, 17:59
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Коронавірус і карантинні обмеження вплинули на світові поставки кави з В'єтнаму. Країна є другим за величиною виробником кави.

Уряд тримає експортний центр Хошимін під суворим локдауном через зростання кількості заражень та контролює перевезення в деяких ключових виробничих районах Центрального Нагір’я. Про це повідомляє Bloomberg.

Експортери зіштовхуються з труднощами при транспортуванні товару у порти. До цих складнощів додаються й інші логістичні проблеми, такі як дефіцит контейнерів і зростання фрахтових ставок (плата за перевезення вантажу).

Продавці, включаючи В'єтнамську асоціацію кави та какао, відправили уряду петицію з проханням послабити обмеження, які викликають затримки поставок і зростання цін.

У відповідь міністр транспорту наказав владі на півдні країни зробити все можливе, щоб допомогти з транспортуванням фермерських продуктів, таких як кава і рис.


Перебої в постачаннях вплинули не тільки на каву і какао. Компанії по всьому світу скаржаться на проблеми з доставкою, через що ціни на продукти ростуть, а асортимент скорочується. Торговці побоюються, що до зимових свят покупці зіткнуться з дорогими товарами й порожніми полицями в магазинах.

Джерело: Bloomberg

Джерело: Ракурс


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