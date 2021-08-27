Причину дивних плям та смороду на пляжах Одеси пояснив еколог. Фото: Телеграм

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Море в Одесі вкрилося дивними плямами, а на пляжах відчувається сморід. Причини цього явища пояснив еколог — в акваторію пляжу «Аркадія» під час зливи потрапили каналізаційні стоки та вода з басейнів.

Керівник громадської організації «Зелений лист» Владислав Балинський розповів, що в «Аркадії» є аварійний колектор, через який під час дощу просто на територію пляжу потрапляють каналізаційні стоки. Про це пише УНІАН.

Це відбувається досить давно, проте необхідні заходи не вживаються. Вчора в Одесі пройшла злива, і на пляж вилилися відходи життєдіяльності людини, — розповів еколог.

Він додав, що під час дощів з території закладів з басейнами, зокрема з розташованого в «Аркадії» великого аквапарку, в море часто зливають воду з хлористими речовинами.

Густа піна, швидше за все, є результатом поєднання хлорки з каналізаційними скидами. Взагалі хлорорганічні сполуки — досить токсичні. Вони летючі й випаровуються протягом якогось часу. Зараз від них нічого не залишилося, — пояснив Балинський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пляжі в Одесі тимчасово закрили після потужної зливи. За результатами досліджень проб морської води, велика кількість поверхневих вод потрапила до акваторії міських пляжів.

Джерело: УНІАН