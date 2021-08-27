Екс-міністр Афганістану став велокур’єром в Німеччині

https://racurs.ua/ua/n159308-eks-ministr-afganistanu-stav-velokurierom-v-nimechchyni.html

Ракурс

Екс-міністр Афганістану став кур'єром у Німеччині — у 49 років колишній член уряду Саєд Садаат на велосипеді розвозить їжу в Лейпцизі. До переїзду в Євросоюз торік у вересні він був міністром зв’язку в Афганістані.

За словами чоловіка, вдома дехто критикував його через рішення працювати кур'єром після міністерської посади. Проте Садаат каже, що робота — це робота. Афганець переїхав до Європи у пошуках кращого майбутнього, пише Reuters.

Мені ні в чому почуватися винним. Я сподіваюся, що інші політики також підуть тим самим шляхом, працюючи з громадськістю, а не просто ховаючись, — заявив 49-річний афганець.

Його сім’я і друзі також прагнуть виїхати з Афганістану — вони планують покинути країну одним із евакуаційних рейсів в аеропорту Кабула.

Садаату виявилося важко знайти в Німеччині роботу через незнання мови. Маючи дипломи у сфері інформаційних технологій і телекомунікацій, екс-міністр сподівався знайти роботу за фахом.

Мова — найважливіша частина, — каже Садаат, який також має громадянство Великої Британії.

Щодня впродовж чотирьох годин він вивчає німецьку у мовній школі, а потім йде на шестигодинну вечірню зміну, доставляючи їжу з піцерії Lieferando.

Перші кілька днів були захоплюючими, але важкими… Чим більше ви виходите з дому і чим більше бачите людей, тим більше ви дізнаєтеся, — розповів він про їзду на велосипеді в міському транспортному потоці.

За даними управління у справах міграції та біженців Німеччини, з наближенням виведення військ США кількість афганців, які шукають притулку, від початку року зросла на понад 130%.

Нагадаємо, що 26 серпня серія вибухів прогриміла біля міжнародного аеропорту Хамід Карзай в столиці Афганістану. Там зібрався натовп афганців, які намагалися потрапити на територію аеропорту. Припускають, що вибухи скоїли смертники. Один з них стався біля пропускного пункту в аеропорт і готелю «Барон». Відповідальність за теракти взяло угруповання «Ісламська держава». Талібан засудив атаку в Кабулі.

Джерело: Reuters