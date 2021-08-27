Яку і скільки вакцини отримає Україна до кінця року, розповів санлікар. Фото: УП

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План вакцинації від коронавірусу в Україні до кінця літа виконаний на понад 80%. У Міністерстві охорони здоров’я прогнозують, що план щепити 5 млн українців буде повністю виконаний у вересні.

Це велике досягнення. Ми починали з кількох пунктів щеплень, а зараз максимально розгорнули інфраструктуру вакцинації, — заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін в інтерв’ю BBC.

За його словами, Україна отримала близько 17 млн доз вакцини проти коронавірусу. 9 млн зберігаються на національних складах. Йдеться про запас препаратів, які готові до використання.

Також наша країна має отримати ще 28 млн доз вакцини до кінця 2021 року — найбільше Pfizer та CoronaVac. Водночас Кузін вважає, що в грудні не буде охочих зробити щеплення від коронавірусу.

Наразі ми ще бачимо черги, труднощі з записом, пошук пунктів щеплень, люди чекають на вакцини, що не є правильним, — наголосив санлікар.



Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я розповіло про нові можливі обмеження для невакцинованих від коронавірусу. Вони можуть стосуватися тих українців, які не хочуть робити щеплення, але це станеться лише тоді, коли показник вакцинації складе не менше 50% населення.

Джерело: BBC