Какую и сколько вакцины получит Украина до конца года, рассказал санврач. Фото: УП

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План вакцинации от коронавируса в Украине до конца лета выполнен на более 80%. В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что план привить 5 млн украинцев будет полностью выполнен в сентябре.

Это уже большое достижение. Мы начинали с нескольких пунктов прививок, а сейчас максимально развернули инфраструктуру вакцинации, — заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в интервью BBC.

По его словам, Украина получила около 17 млн доз вакцины против коронавируса. 9 млн хранятся на национальных складах. Речь идет о запасах препаратов, готовых к использованию.

Также наша страна должна получить еще 28 млн доз вакцины до конца 2021 года — больше всего Pfizer и CoronaVac. В то же время Кузин считает, что в декабре не будет желающих сделать прививку от коронавируса.

Сейчас мы еще видим очереди, трудности с записью, поиск пунктов прививок, люди ждут вакцины, что не является правильным, — подчеркнул санврач.



Напомним, Министерство здравоохранения рассказало о новых ограничениях для невакцинированных от коронавируса. Они могут затронуть тех украинцев, которые не хотят делать прививки, но это произойдет только тогда, когда показатель вакцинации составит не менее 50% населения.

Источник: BBC