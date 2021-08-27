Обходной маневр — в Европе предложили «Газпрому» продать «Северный поток-2»

https://racurs.ua/n159307-obhodnoy-manevr-v-evrope-predlojili-gazpromu-prodat-severnyy-potok-2.html

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Ограничение мощности «Северного потока-2», связанное с действием обновленной газовой директивы Евросоюза, можно обойти только в том случае, если «Газпром» продаст газопровод.

О таком предложении немецких чиновников рассказала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

От продажи газопровода никуда не деться, — говорится в статье.

Поражение Nord Stream 2 AG (дочерняя компания «Газпрома») в Высшем земельном суде Дюссельдорфа фактически означает, что российская компания сможет использовать только половину мощности газопровода.

Европейские правила требуют, чтобы добывающая компания и оператор инфраструктуры были разделены. В другом случае 50% мощностей должно быть зарезервировано под независимого поставщика. Однако в России «Газпром» обладает монопольным правом на экспорт газа по трубопроводу, поэтому, ни одна компания не сможет заполнить вторую половину трубы.

Nord Stream 2 AG подал в июне заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы. Решение по этому вопросу пока не принято, но источники издания утверждают, что обойти условия газовой директивы все равно не получится.

Россияне стремятся выполнить предписание по разделению, оперативно отделив бухгалтерию, работу газопровода от материнского концерна. У агентства есть четыре месяца на то, чтобы это проверить.

Ранее глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил услуги своей компании в качестве оператора «Северного потока-2». По его словам, в этом случае доказать независимость компаний будет несложно.

Россияне проиграли дело и в Европейском суде, который постановил, что трубопровод Opal должен соответствовать правилам энергетики ЕС. Суд таким образом ограничил доступ «Газпрома» к газопроводу Opal на уровне 50%.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung.