У Європі запропонували «Газпрому» продати «Північний потік-2»

https://racurs.ua/ua/n159307-obhidnyy-manevr-u-ievropi-zaproponuvaly-gazpromu-prodaty-pivnichnyy-potik-2.html

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Обмеження потужності «Північного потоку-2», пов’язане з дією оновленої газової директиви Євросоюзу, можна обійти лише в тому випадку, якщо «Газпром» продасть газогон.

Про таку пропозицію німецьких чиновників розповіла газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Від продажу газогону нікуди не дітися, — вказується в статті.

Поразка Nord Stream 2 AG (дочірня компанія «Газпрому») у Вищому земельному суді Дюссельдорфа фактично означає, що російська компанія зможе використовувати лише половину потужності газогону.

Європейські правила вимагають, щоб видобувна компанія і оператор інфраструктури були розділені. В іншому випадку 50% потужностей має бути зарезервовано під незалежного постачальника. Однак в Росії «Газпром» володіє монопольним правом на експорт газу по трубопроводу, отож, жодна компанія не зможе заповнити другу половину труби.

Nord Stream 2 AG подав у червні заявку на проведення сертифікації в якості незалежного оператора газотранспортної системи. Рішення з цього питання поки не винесено, але джерела видання стверджують, що обійти умови газової директиви все одно не вийде.

Росіяни прагнуть виконати припис з розділення, оперативно відокремивши бухгалтерію, роботу газогону від материнського концерну. В агентства є чотири місяці на те, щоб це перевірити.

Раніше глава Оператора газотранспортної системи (ГТС) України Сергій Макогон запропонував послуги своєї компанії в якості оператора «Північного потоку-2». За його словами, в цьому випадку довести незалежність компаній буде нескладно.

Росіяни програли справу і в Європейському суді, який постановив, що трубопровід Opal повинен відповідати правилам енергетики ЄС. Суд у такий спосіб обмежив доступ «Газпрому» до газопроводу Opal на рівні 50%.

Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung.