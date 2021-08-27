Экс-министр Афганистана стал велокурьером в Германии

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Экс-министр Афганистана стал курьером в Германии — в 49 лет бывший член правительства Сайед Садаат на велосипеде развозит еду в Лейпциге. До переезда в Евросоюз в сентябре прошлого года он был министром связи в Афганистане.

По словам мужчины, дома некоторые критиковали его за решение работать курьером после министерской должности. Однако Садаат говорит, что работа — это работа. Афганец переехал в Европу в поисках лучшего будущего, пишет Reuters.

Мне не в чем чувствовать себя виноватым. Я надеюсь, что другие политики также пойдут тем же путем, работая с общественностью, а не просто скрываясь, — заявил 49-летний афганец.

Его семья и друзья также стремятся уехать из Афганистана — они планируют покинуть страну одним из эвакуационных рейсов в аэропорту Кабула.

Садаату было трудно найти в Германии работу из-за незнания языка. У него есть дипломы в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, поэтому изначально экс-министр надеялся устроиться на работу по специальности.

Язык — важнейшая часть, — говорит Садаат, который также имеет гражданство Великобритании.

Ежедневно в течение четырех часов он изучает немецкий в языковой школе, а потом идет на шестичасовую вечернюю смену, доставляя пищу из пиццерии Lieferando.

Первые несколько дней были захватывающими, но тяжелыми… Чем больше вы выходите из дома и чем больше видите людей, тем больше вы узнаете, — рассказал он о езде на велосипеде в городском транспортном потоке.

По данным управления по делам миграции и беженцев Германии, с приближением вывода войск США количество афганцев, ищущих убежища, с начала года выросло более чем на 130%.

Напомним, что 26 августа серия взрывов прогремела возле международного аэропорта Хамид Карзай в столице Афганистана. Там собралась толпа афганцев, которые пытались попасть на территорию аэропорта. Предполагают, что взрывы совершили смертники. Один из них произошел у пропускного пункта в аэропорт и гостиницы «Барон». Ответственность за теракты взяла группировка «Исламское государство».

Источник: Reuters