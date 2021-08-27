Причину странных пятен и вони на пляжах Одессы объяснил эколог. Фото: Телеграм

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Море в Одессе покрылось странными пятнами, а на пляжах ощущается неприятный запах. Причины этого явления объяснил эколог — в акваторию пляжа «Аркадия» во время ливня попали канализационные стоки и вода из бассейнов.

Руководитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский рассказал, что в «Аркадии» есть аварийный коллектор, через который во время дождя на территорию пляжа попадают канализационные стоки. Об этом пишет УНИАН.

Это происходит довольно давно, однако необходимые меры не принимаются. Вчера в Одессе прошел ливень, и на пляж излились отходы жизнедеятельности человека, — рассказал эколог.

Он добавил, что во время дождей с территории заведений с бассейнами, в частности из расположенного в «Аркадии» крупного аквапарка, в море часто сливают воду с хлористыми веществами.

Густая пена, скорее всего, является результатом соединения хлорки с канализационными сбросами. Вообще хлорорганические соединения — достаточно токсичные. Они летучие и испаряются в течение какого-то времени. Поэтому сейчас от них ничего не осталось, — пояснил Балинский.

Напомним, ранее мы сообщали, что пляжи в Одессе временно закрыли после мощного ливня. По результатам исследований проб морской воды, большое количество поверхностных вод попало в акватории городских пляжей.

Источник: УНИАН