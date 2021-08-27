Коронавирус может оставить людей без кофе – подробности. Фото: Depositphotos

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Коронавирус и карантинные ограничения повлияли на мировые поставки кофе из Вьетнама. Страна является вторым по величине производителем кофе.

Правительство держит экспортный центр Хошимин под строгим локдауном из-за роста числа заражений и контролирует перевозки в некоторых ключевых производственных районах Центрального Нагорья. Об этом сообщает Bloomberg.

Экспортеры сталкиваются с трудностями при транспортировке товара в порты. К этим сложностям добавляются и другие логистический проблемы, такие как дефицит контейнеров и рост фрахтовых ставок (плата за перевозку груза).

Продавцы, включая Вьетнамскую ассоциацию кофе и какао, отправили правительству петицию с просьбой ослабить ограничения, которые вызывают задержки поставок и рост цен.

В ответ министр транспорта приказал властям на юге страны сделать все возможное, чтобы помочь транспортировке фермерских продуктов, таких как кофе и рис.

Перебои в поставках повлияли не только на кофе и какао. Компании по всему миру жалуются на проблемы с доставкой, из-за чего цены на продукты растут, а ассортимент сокращается. Торговцы опасаются, что к зимним праздникам покупатели столкнутся с дорогими товарами и пустыми полками в магазинах.

Источник: Bloomberg