Как выбрать экран для ноутбука, фото - Ferra.ru

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Ракурс

Раньше экраны ноутбуков были недостаточно хороши, но за эти годы они значительно улучшились, и теперь они лучше, чем когда-либо. В наши дни ноутбуки поставляются с довольно качественными дисплеями с массой многообещающих функций. Если вы также заинтересованы в приобретении хорошего ноутбука и задаетесь вопросом, какие функции экрана вам следует учитывать, это руководство для вас.

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Какие особенности следует учитывать в экране ноутбука?

Если вы хотите выбрать лучший экран для ноутбука, вам необходимо учитывать следующие факторы.

Размер экрана

Разрешение экрана

Типы панелей

Яркость

Частота обновления

1. Размер экрана

Начнем с размера экрана, который является одной из первых вещей, которую вы должны решить, когда дело доходит до выбора лучшего экрана для ноутбука. В наши дни ноутбуки поставляются с экранами разных размеров, от 13 до 17 дюймов.

Теперь, когда дело доходит до выбора размера экрана, вы можете выбрать тот, который вам нужен. Например, если вам нужен компактный ноутбук для работы, который также легче перемещать, рассмотрите размер экрана 13 дюймов. Если вам нужен ноутбук с большим экраном без ущерба для мобильности, вам следует подумать о размере экрана 15 дюймов. Точно так же, если вам нужен ноутбук с большим размером экрана, вы можете выбрать размер экрана 16 дюймов или больше.

2. Разрешение экрана

Экраны содержат множество пикселей, а разрешение экрана означает, сколько пикселей он может отображать по горизонтали и вертикали. Проще говоря, разрешение экрана — это то, что решит, насколько хорошо будет выглядеть ваш дисплей. Более высокое разрешение экрана означает, что вы получите высококачественное и детальное изображение, что в целом приведет к лучшему качеству.

В поисках того, как выбрать лучший экран для ноутбука, вам следует сосредоточиться на разрешении экрана, особенно если вы хотите, чтобы контент на вашем ноутбуке выглядел хорошо. Что касается разрешения экрана, то их доступно множество. Некоторые из распространенных разрешений — 720p, 1080p, 1440p, 2K и 4K.

Согласно стандартам 2021 года, наименьшее разрешение экрана, которое вам следует учитывать — 1080p. Однако, если вы хотите, чтобы ваш ноутбук соответствовал требованиям завтрашнего дня, мы рекомендуем выбрать разрешение 1440p, которое обеспечит наилучшее качество отображения. Если вы хотите лучшее из лучшего и не хотите идти на компромисс в отношении качества, вам следует подумать о разрешении экрана 4K, где вы получите сверхчеткое изображение с отличной детализацией. Однако также важно отметить, что если вы выберете более высокое разрешение экрана, это также повлияет на время автономной работы. Вот почему ноутбуки 4K не очень популярны из-за того, что у большинства из них среднее или плохое время автономной работы.

3. Типы панелей

Не все экраны ноутбуков одинаковы; некоторые из них лучше других. Другой фактор, который сильно влияет на качество отображения, — это тип панели. Когда дело доходит до типов панелей, доступны три различных типа панелей.

TN (Twisted Nematic): TN-панель — это самый старый тип панелей, но также и наихудший. Этот тип панели в основном встречается в бюджетных ноутбуках, но некоторые компании также используют их в ноутбуках среднего уровня, чтобы сделать свои ноутбуки более доступными. Если вам нужен качественный дисплей для вашего ноутбука, мы бы порекомендовали вам не использовать TN Panel и выбрать другие типы панелей из этого списка.

IPS (переключение в плоскости): панель IPS, возможно, является одним из лучших типов панелей, и вы найдете его на большинстве современных ноутбуков. Этот тип панели широко популярен, потому что он предлагает лучшие углы обзора и точность цветопередачи. Итак, если вам нужен хороший дисплей, подумайте о приобретении ноутбука с панелью IPS.

OLED (органический светоизлучающий диод): OLED-панель, возможно, является лучшим типом панели, когда дело доходит до качества изображения. Эта панель популярна, потому что предлагает лучшие цвета с более глубоким черным цветом. OLED-панели довольно редки, и вы найдете их только в игровых ноутбуках высокого и премиум-класса.

4. Яркость

Следующее, на что вам следует обратить внимание, это яркость в поисках того, как выбрать лучший экран для ноутбука. Многие люди обычно игнорируют этот фактор и считают, что яркость одинаково хороша на всех ноутбуках, что неверно. Если вы купите ноутбук с низкой яркостью, это может испортить вам весь настрой. Поэтому всегда следите за тем, чтобы у вас был ноутбук с хорошей яркостью.

Если вы планируете использовать ноутбук в помещении, то минимальная яркость, которую вам следует учитывать, составляет 250 нит. Точно так же, если вам нужен ноутбук, который можно использовать на улице, рассмотрите ноутбук с яркостью 300 нит или более.

5. Скорость обновления

Частота обновления — это показатель, который в основном показывает, сколько раз ваш экран обновляется за секунду. Это показатель, который определяет, насколько плавным будет ваш дисплей. Частота обновления — очень важный фактор, если вы планируете использовать свой ноутбук для игр.

Большинство ноутбуков имеют частоту обновления 60 Гц, но если вы хотите улучшить игровой процесс, рассмотрите экран ноутбука с частотой обновления 90 Гц или более. В идеале вам следует рассмотреть ноутбук с частотой обновления 120 Гц. Также важно отметить, что если вы выберете более высокую частоту обновления, это также увеличит стоимость ноутбука.

Заключение

Вот и все, ребята. В этом руководстве вы узнали, как выбрать лучший размер экрана ноутбука в 2021 году. Если вы будете следовать всем нашим рекомендуемым факторам, вы в конечном итоге получите хороший экран ноутбука, который сделает весь ваш опыт приятным.