Компания 220Volt. На страже вашей электрики, фото - Школа ремонта

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К системе электроснабжения в доме, офисе или на предприятии следует относиться предельно внимательно, так как неправильный выбор электроприбора, ошибка в его установке или настройке, небрежная эксплуатация, ветхая электропроводка могут привести к непоправимым последствиям. Электричество не терпит дилетантства, поэтому все работы, связанные с этой инженерной системой, нужно доверять только профессионалам.

Предприятие «Комел-Электро» работает на украинском рынке с 1996 года. Для решения проблем сетей энергоснабжения компания использует передовые разработки мировой науки и собственные проекты. Основное направление деятельности реализуется через магазин электротехники 220Volt. Это продажа, установка и сервисное обслуживание таких электротоваров, как:

Стабилизаторы напряжения.

Трансформаторы.

Электрогенераторы (бензиновые, газовые, дизельные).

Насосы и оборудование для систем водоснабжения.

Осветительные приборы и сопутствующие компоненты.

Отопительные котлы.

Теплые полы.

Солнечные батареи и электростанции.

Аккумуляторы.

Источники бесперебойного питания.

Инверторы.

Зарядные устройства.

Электросчетчики и системы контроля потребления энергии.

При возникновении вопросов консультанты ресурса квалифицированно ответят на них и помогут сделать необходимые расчеты. Воспользоваться услугами интернет-магазина и заказать электротовары заводского качества по разумным ценам могут жители любого региона страны. Отправка осуществляется в течение суток, а сроки доставки зависят от расстояния и транспортной компании. Это может быть: «Новая почта», «Деливери», «Интайм», SAT, «Автолюкс», «Ночной экспресс», Meest Express, «Евроэкспресс», DHL.

Жители Киева и области могут воспользоваться и другими услугами компании. Помимо монтажа, наладки и обслуживания электрооборудования сотрудники фирмы разрабатывают проектную документацию систем электроснабжения и освещения любой сложности. Электрический проект составляется с учетом архитектурных особенностей здания, требований безопасности и личных пожеланий заказчика.

В итоге клиент получает проект, содержащий план электросети с расчетом нагрузок и расположением оборудования, схемы щитов, спецификации технологического оборудования. Проект электроснабжения сотрудники 220Volt сами согласовывают в Киевэнерго и прочих профильных организациях.

Еще одним видом деятельности является монтаж электропроводки в зданиях любого назначения. Все работы осуществляют высококвалифицированные инженеры-электрики, проектировщики, монтажники.