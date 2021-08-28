Террориста в Афганистане уничтожил американский дрон. Фото: Укринформ

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В Афганистане военные США с помощью беспилотника нанесли удар по боевику, связанному с ячейкой террористической группировки «Исламского государства».

Известно, что он занимался организацией нападений. Об этом заявил представитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), пишет CNN.

Спецоперация была проведена в провинции Нангархар на востоке Афганистана. По предварительным данным, боевик был уничтожен, жертв среди мирного населения нет.

Авиаудар предварительно был согласован с президентом США Джо Байденом. Ранее спецслужбы предупредили руководство США о подготовке в Кабуле еще одного теракта.

Напомним, ранее мы сообщали, что жертвами серии взрывов возле аэропорта в столице Афганистана Кабуле стали 103 человека. На теракт отреагировал президент США Джо Байден. Он обратился к нации и заявил, что эвакуация из Афганистана продолжится и после взрывов.

Источник: CNN