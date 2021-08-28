Терориста в Афганістані знищив американський дрон. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n159320-terorysta-v-afganistani-znyschyv-amerykanskyy-dron.html

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В Афганістані військові США за допомогою безпілотника завдали удару по бойовику, пов’язаному з осередком терористичного угрупування «Ісламської держави».

Відомо, що він займався організацією нападів. Про це заявив представник Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), пише CNN.

Спецоперація була проведена в провінції Нангархар на сході Афганістану. За попередніми даними, бойовик був знищений, жертв серед мирного населення немає.

Авіаудар попередньо був узгоджений з президентом США Джо Байденом. Раніше спецслужби попередили керівництво США про підготовку в Кабулі ще одного теракту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що жертвами серії вибухів біля аеропорту в столиці Афганістану Кабулі стали 103 людини. На теракт відреагував президент США Джо Байден. Він звернувся до нації та заявив, що евакуація з Афганістану продовжиться і після вибухів.

Джерело: CNN