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Ракурс
Терориста в Афганістані знищив американський дрон. Фото: Укрінформ

Терориста в Афганістані знищив американський дрон

28 сер 2021, 08:29
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В Афганістані військові США за допомогою безпілотника завдали удару по бойовику, пов’язаному з осередком терористичного угрупування «Ісламської держави».

Відомо, що він займався організацією нападів. Про це заявив представник Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), пише CNN.

Спецоперація була проведена в провінції Нангархар на сході Афганістану. За попередніми даними, бойовик був знищений, жертв серед мирного населення немає.

Авіаудар попередньо був узгоджений з президентом США Джо Байденом. Раніше спецслужби попередили керівництво США про підготовку в Кабулі ще одного теракту.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що жертвами серії вибухів біля аеропорту в столиці Афганістану Кабулі стали 103 людини. На теракт відреагував президент США Джо Байден. Він звернувся до нації та заявив, що евакуація з Афганістану продовжиться і після вибухів.

Джерело: CNN

Джерело: Ракурс


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