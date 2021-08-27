Вакцинация от коронавируса. Фото: Слово и дело

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. В Министерстве здравоохранения не планируют проводить третью прививку, как это делают в некоторых странах мира.

На данный момент основная стратегия Минздрава ㅡ ревакцинация против COVID-19 через год. То есть пока украинцев не призывают делать бустерную дозу. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью «BBC Украина».

Есть только несколько заявлений фармкомпаний, что бустерная доза вызывает больший иммунный ответ. Но это только заявления. Нет достоверных статей в научных журналах, нет официальных позиций международных организаций, что бустерная доза является рекомендованной или будет обязательной, ㅡ объяснил он.

По его словам, скорее всего, в конце сентября появятся новые данные об эффективности бустерной дозы. После этого Минздрав может пересмотреть стратегию ревакцинации от коронавируса.

Кузин отметил, что в Украине зарегистрировали 520 случаев штамма коронавируса «Дельта». Лидерами являются Львовская, Ивано-Франковская, Одесская, Тернопольская области, а также Киев. Сейчас Министерство готовится к новой волне коронавируса.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения в настоящее время не видят необходимости во введении третьей дозы вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.