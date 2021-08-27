Какие комуслуги нельзя отключить из-за долгов – объяснение эксперта

https://racurs.ua/n159317-kakie-komuslugi-nelzya-otkluchit-iz-za-dolgov-obyasnenie-eksperta.html

Ракурс

Коммунальные услуги в Украине снова будут отключать гражданам, у которых есть задолженность. Однако эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно утверждает, что с технической точки зрения отключить можно далеко не все услуги.

По ее словам, больше всего украинцы задолжали за централизованное отопление и горячее водоснабжение, именно их точечно отключить не получится. Об этом Ненно рассказала в эфире канала «Украина 24».

Возникают основные проблемы, чисто технически отключить данные услуги для потребителей невозможно. Мы не можем отрезать полностью стояк на 16 этажей. Технически это можно делать только в новостройках, — сказала она.

Эксперт рассказала, что сначала должникам будут слать сообщения с просьбой провести полную либо частичную оплату. Затем могут применяться уже и другие санкции. Также она отметила, что меньше всего долгов зарегистрировано за электричество и газ.

Наименьшая задолженность за электричество, поскольку его выключают, не дожидаясь больших накоплений. Например, если в течение трех месяцев не было оплаты, сначала поступает смс-сообщение, затем письменное сообщение, а через 10 дней электричество могут отключить, — объяснила Ненно.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинцев снова будут отключать от жилищно-коммунальных услуг из-за долгов.