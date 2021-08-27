Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине. Фото: pixabay.com

Прохлада и дожди — погода в Украине 28 августа (КАРТА)

27 авг 2021, 20:05
999

Погода в Украине28 августа, в субботу, ожидается прохладная. На большинстве территории Украины будет облачно с прояснениями.

Теплые летние лучи в субботу будут согревать только жителей востока и юга. На западе ожидаются дожди, а температура опустится до 20° тепла. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Украине. Карта: Гидрометцентр

Погода в Киеве ночью будет дождливой, днем ​​осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью опустится до 12−14°, днем ​​составит 23−25°.

Погода в Харькове будет достаточно теплой и без осадков. Столбики термометров ночью покажут 12−14°, а днем ​​поднимутся до 28−30°.

Погода в Одессе днем ​​прогнозируется солнечная, а ночью ожидается дождь. Температура воздуха в темное время суток составит 16−18°, днем ​​будет 26−28°.

Погода во Львове ожидается с дождем в течение суток. Ночью температура воздуха прогнозируется 10−12°, днем ​​будет 20−22°.

Погода в Карпатах также прогнозируется с дождем. Столбики термометров ночью покажут 11−13°, а днем ​​поднимутся до 28−30°.


Геомагнитная обстановка в Украине28 августа будет неспокойной, небольшие возмущения прогнозируются в течение суток.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: gismeteo

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров