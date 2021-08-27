Прохлада и дожди — погода в Украине 28 августа (КАРТА)https://racurs.ua/n159316-prohlada-i-dojdi-pogoda-v-ukraine-28-avgusta-karta.htmlРакурс
Погода в Украине28 августа, в субботу, ожидается прохладная. На большинстве территории Украины будет облачно с прояснениями.
Теплые летние лучи в субботу будут согревать только жителей востока и юга. На западе ожидаются дожди, а температура опустится до 20° тепла. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве ночью будет дождливой, днем осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью опустится до 12−14°, днем составит 23−25°.
Погода в Харькове будет достаточно теплой и без осадков. Столбики термометров ночью покажут 12−14°, а днем поднимутся до 28−30°.
Погода в Одессе днем прогнозируется солнечная, а ночью ожидается дождь. Температура воздуха в темное время суток составит 16−18°, днем будет 26−28°.
Погода во Львове ожидается с дождем в течение суток. Ночью температура воздуха прогнозируется 10−12°, днем будет 20−22°.
Погода в Карпатах также прогнозируется с дождем. Столбики термометров ночью покажут 11−13°, а днем поднимутся до 28−30°.
Геомагнитная обстановка в Украине28 августа будет неспокойной, небольшие возмущения прогнозируются в течение суток.