Погода в Украине. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/n159316-prohlada-i-dojdi-pogoda-v-ukraine-28-avgusta-karta.html

Ракурс

Погода в Украине28 августа, в субботу, ожидается прохладная. На большинстве территории Украины будет облачно с прояснениями.

Теплые летние лучи в субботу будут согревать только жителей востока и юга. На западе ожидаются дожди, а температура опустится до 20° тепла. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве ночью будет дождливой, днем ​​осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью опустится до 12−14°, днем ​​составит 23−25°.

Погода в Харькове будет достаточно теплой и без осадков. Столбики термометров ночью покажут 12−14°, а днем ​​поднимутся до 28−30°.

Погода в Одессе днем ​​прогнозируется солнечная, а ночью ожидается дождь. Температура воздуха в темное время суток составит 16−18°, днем ​​будет 26−28°.

Погода во Львове ожидается с дождем в течение суток. Ночью температура воздуха прогнозируется 10−12°, днем ​​будет 20−22°.

Погода в Карпатах также прогнозируется с дождем. Столбики термометров ночью покажут 11−13°, а днем ​​поднимутся до 28−30°.

Геомагнитная обстановка в Украине28 августа будет неспокойной, небольшие возмущения прогнозируются в течение суток.