Погода в Україні. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n159316-proholoda-i-doschi-pogoda-v-ukrayini-28-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 28 серпня, в суботу, очікується прохолодна. На більшості територій України буде хмарно з проясненням.

Тепле літнє проміння у суботу зігріватиме лише мешканців сходу та півдня. На заході ж литимуть дощі, а температура опуститься до 20° тепла. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві вночі буде дощовою, вдень опадів не прогнозують. Температура повітря вночі опуститься до 12−14°, вдень складе 23−25°.

Погода в Харкові буде досить теплою та без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 12−14°, а вдень піднімуться до 28−30°.

Погода в Одесі вдень прогнозується сонячна, а вночі очікується дощ. Температура повітря в темну пору доби складе 16−18°, вдень буде 26−28°.

Погода у Львові очікується з дощем протягом доби. Вночі температура повітря прогнозується 10−12°, вдень буде 20−22°.

Погода в Карпатах також прогнозується з дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13°, а вдень піднімуться до 28−30°.

Геомагнітна обстановка в Україні 28 серпня буде неспокійною, невеликі збурення прогнозуються протягом доби.