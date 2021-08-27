Роналду повертається у рідний клуб. Фото: AFP

https://racurs.ua/ua/n159315-ronaldu-povertaietsya-u-ridnyy-klub.html

Ракурс

Кріштіану Роналду, суперзірка футболу, в 36 років повертається в англійський клуб «Манчестер Юнайтед», де 18 років тому він починав дорослу кар'єру.

Про перехід Кріштіану Роналду з італійського «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» оголосив сам англійський клуб у своєму офіційному твіттер-акаунті.

Кріштіану буде отримувати 25 млн фунтів на рік. Сума трансферу оцінюється у 25 млн євро. У п’ятницю Роналду приїхав на тренування «Ювентуса», але, як повідомили світові італійські спортивні журналісти, тільки для того, щоб попрощатися з товаришами по команді.

Раніше 27 серпня головний тренер «Ювентуса» Массіміліано Аллегрі підтвердив намір Роналду покинути туринський клуб. Між Аллегрі й футболістом відбулася розмова, під час якої останній дав зрозуміти, що не хоче грати за «Ювентус». Через це португальця не включили до складу команди на найближчий матч чемпіонату Італії проти «Емполі».

До цього моменту головним претендентом на Роналду вважався «Манчестер Сіті». Повідомлялося, що клуб може заплатити за 36-річного нападника 30 млн євро і пропонує йому зарплату в розмірі 15 млн євро на рік. При цьому Роналду сумнівався в доцільності переходу через ймовірну негативну реакцію фанатів «Манчестер Юнайтед», однак Мендеш переконав клієнта.

Роналду виступав за «Манчестер Юнайтед» з 2003 по 2009 рік. Разом з манкуніанцями він став триразовим чемпіоном Англії та виграв Лігу чемпіонів.