Роналду возвращается в родной клуб. Фото: AFP

https://racurs.ua/n159315-ronaldu-vozvraschaetsya-v-rodnoy-klub.html

Ракурс

Криштиану Роналду, суперзвезда футбола, в 36 лет возвращается в английский клуб «Манчестер Юнайтед», где 18 лет назад он начинал взрослую карьеру.

О переходе Криштиану Роналду из итальянского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» объявил сам английский клуб в своем официальном твиттер-аккаунте.

Криштиану будет получать 25 млн фунтов в год. Сумма трансфера оценивается в 25 млн евро. В пятницу Роналду приехал на тренировку «Ювентуса», но, как сообщили миру итальянские спортивные журналисты, только для того, чтобы попрощаться с товарищами по команде.

Ранее 27 августа главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил намерение Роналду покинуть туринский клуб. Между Аллегри и футболистом состоялся разговор, в ходе которого последний дал понять, что не хочет играть за «Ювентус». По этой причине специалист не включил португальца в состав команды на ближайший матч чемпионата Италии против «Эмполи».

До этого момента главным претендентом на Роналду считался «Манчестер Сити». Сообщалось, что «горожане» могут заплатить за 36-летнего нападающего 30 млн евро и предлагают ему зарплату в размере 15 млн евро в год. При этом Роналду сомневался в целесообразности перехода из-за возможной негативной реакции фанатов «Манчестер Юнайтед», однако Мендеш переубедил клиента.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Вместе с манкунианцами он стал трехкратным чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.