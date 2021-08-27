Які компослуги не можна відключити через борги – пояснення експерта. Фото: Конкурент

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Ракурс

Комунальні послуги в Україні знову відключати громадянам, в яких є заборгованість. Однак експерт у сфері ЖКГ Христина Ненно стверджує, що з технічного погляду відключити можна далеко не всі послуги.

За її словами, найбільше українці боргують за централізоване опалення і гаряче водопостачання, саме їх точково відключити не вийде. Про це Ненно розповіла в ефірі каналу «Україна 24».

Виникають основні проблеми, чисто технічно відключити ці послуги для споживачів неможливо. Ми не можемо відрізати повністю стояк на 16 поверхів. Технічно це можна робити тільки в новобудовах, — сказала вона.

Експерт зазначила, що спочатку боржникам надсилатимуть повідомлення з проханням провести повну або часткову оплату. Потім можуть застосовувати вже й інші санкції. Також вона розповіла, що найменше боргів зареєстровано за електрику та газ.

Найменша заборгованість за електрику, оскільки її вимикають, не чекаючи великих накопичень. Наприклад, якщо протягом трьох місяців не було оплати, спочатку надходить смс-повідомлення, потім письмове повідомлення, а через 10 днів електрику можуть вимкнути, — пояснила Ненно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українців знову відключатимуть від житлово-комунальних послуг через борги.