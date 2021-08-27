Вакцинація від коронавірусу. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n159318-vakcynaciya-vid-koronavirusu-chy-treba-robyty-tretie-scheplennya-rozpovily-v-moz.html

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) не планують проводити третє щеплення, як це роблять у деяких країнах світу.

Наразі основна стратегія МОЗ ㅡ ревакцинація проти COVID-19 через рік. Тобто поки українців не закликають робити бустерну дозу. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю «BBC Україна».

Є лише декілька заяв фармкомпаній, що бустерна доза викликає більшу імунну відповідь. Але це лише заяви. Немає достовірних статей у наукових журналах, немає офіційних позицій міжнародних організацій, що бустерна доза є рекомендованою чи буде обов’язковою, ㅡ пояснив він.

За його словами, найімовірніше, наприкінці вересня з’являться нові дані про ефективність бустерної дози. Після цього МОЗ може переглянути стратегію ревакцинації від коронавірусу.

Кузін зазначив, що в Україні зареєстрували 520 випадків штаму коронавірусу «Дельта». Лідерами є Львівська, Івано-Франківська, Одеська, Тернопільська області, а також Київ. Наразі Міністерство готується до нової хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, у Всесвітній організації з охорони здоров’я наразі не бачать потреби у введенні третьої дози вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: «BBC Україна»