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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Нова хвиля коронавірусу в Україні — за день понад 2 тис. хворих (ІНФОГРАФІКА)

28 сер 2021, 08:49
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Коронавірус в Україні спалахнув з новою силою. За попередню добу, 27 серпня, ще 2 тис. 82 людини захворіли на цю інфекцію, серед них 108 дітей та 35 медпрацівників.

На жаль, хвороба забрала життя 54 українців. Про це 28 серпня повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також 708 осіб госпіталізували в лікарні, водночас одужали від коронавірусу 1 тис. 25 людей. За добу медики зробили 58 тис. 135 тестів (зокрема методом ПЛР — 27 тис. 605, методом ІФА — 8 тис. 272).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 2 млн 282 тис. 285 осіб;
  • одужало — 2 млн 205 тис. 707 осіб;
  • летальних випадків — 53 тис. 686;
  • проведено ПЛР-тестувань — 11 млн 931 тис. 126.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (266), Львівській (189), Харківській (187) та Донецькій (157) областях.


Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я не планують проводити третє щеплення від коронавірусу, як це роблять у деяких країнах світу.

Джерело: Ракурс


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