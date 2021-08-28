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Ракурс
Ім’я нової обраниці Вакарчука розсекретили ЗМІ – що про неї відомо. Фото: ФБ

Ім’я нової обраниці Вакарчука розсекретили ЗМІ — що про неї відомо (ФОТО)

28 сер 2021, 09:20
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Святослав Вакарчук, вокаліст відомого українського гурту «Океан Ельзи» та колишній голова партії «Голос», не розголошує ім’я своєї обраниці, яка народила йому сина.

Однак українські ЗМІ пишуть, що нею є виконавча продюсерка компанії Radioaktive Film Євгенія Яцута. Прес-служба музиканта не спростувала, однак і не підтвердила стосунки Яцути та Вакарчука.

Вакарчук та Яцута на зйомках кліпу

Раніше у заяві представники артиста попросили з повагою поставитися до рішення пари та їхнього права на приватне життя. За даними «ТСН», Яцуту нещодавно бачили вагітною на одному із заходів, а ще на початку серпня вона шукала няню у Facebook.

Євгенія Яцута


Євгенія Яцута народилася 27 червня 1982 року в Києві. Наразі їй 39 років. Понад 15 років вона працює в кіновиробництві — від асистента продюсера до співвласника бізнесу. В її Instagram також написано, що вона є мандрівницею та магістром психології.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Святослав Вакарчук вперше став батьком. У 46-річного музиканта народився син, хлопчика назвали Іваном. У червні український музикант повідомив про розлучення зі своєю дружиною Ляльою Фонарьовою після 20 років шлюбу.

Джерело: Ракурс


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