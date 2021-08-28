Ім’я нової обраниці Вакарчука розсекретили ЗМІ – що про неї відомо. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n159322-im-ya-novoyi-obranyci-vakarchuka-rozsekretyly-zmi-scho-pro-neyi-vidomo-foto.html

Ракурс

Святослав Вакарчук, вокаліст відомого українського гурту «Океан Ельзи» та колишній голова партії «Голос», не розголошує ім’я своєї обраниці, яка народила йому сина.

Однак українські ЗМІ пишуть, що нею є виконавча продюсерка компанії Radioaktive Film Євгенія Яцута. Прес-служба музиканта не спростувала, однак і не підтвердила стосунки Яцути та Вакарчука.

Раніше у заяві представники артиста попросили з повагою поставитися до рішення пари та їхнього права на приватне життя. За даними «ТСН», Яцуту нещодавно бачили вагітною на одному із заходів, а ще на початку серпня вона шукала няню у Facebook.

Євгенія Яцута народилася 27 червня 1982 року в Києві. Наразі їй 39 років. Понад 15 років вона працює в кіновиробництві — від асистента продюсера до співвласника бізнесу. В її Instagram також написано, що вона є мандрівницею та магістром психології.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Святослав Вакарчук вперше став батьком. У 46-річного музиканта народився син, хлопчика назвали Іваном. У червні український музикант повідомив про розлучення зі своєю дружиною Ляльою Фонарьовою після 20 років шлюбу.