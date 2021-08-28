Встречу Зеленского с Байденом подтвердили в Белом доме – детали. Фото: LIGA.net

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Ракурс

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена, президентов Украины и США, состоится на следующей неделе. Эту информацию подтвердили в Белом доме.

Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским в Белом доме. Будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, — заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Также в пресс-службе американского президента рассказали, что во время разговора лидеры стран обсудят сотрудничество в области энергетической безопасности. Кроме того, Байден выразит «поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и имплементации реформ».

Белый дом назначил встречу Зеленского с Байденом на 30 августа, но в это время Конгресс США будет на каникулах (с 7 августа до 20 сентября), что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.

Напомним, ранее мы сообщали, что визит Владимира Зеленского в США переносится. Зеленский должен был вылететь в США 28 августа, но ему пришлось отложить начало самого важного иностранного визита 2021 года на несколько дней.