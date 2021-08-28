Зустріч Зеленського з Байденом підтвердили в Білому домі – деталі. Фото: LIGA.net

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Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена, президентів України та США відбудеться наступного тижня. Цю інформацію підтвердили у Білому домі.

Джо Байден зустрінеться з Володимиром Зеленським у Білому домі. Буде висловлено підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі та у Криму, — заявила речниця Білого дому Дженніфер Псакі.

Також у прес-службі американського президента розповіли, що під час розмови лідери країн обговорять співпрацю в галузі енергетичної безпеки. Крім того, Байден висловить «підтримку зусиль президента Зеленського в боротьбі з корупцією та імплементації реформ».

Білий дім призначив зустріч Зеленського з Байденом на 30 серпня, але в цей час Конгрес США буде на канікулах (з 7 серпня до 20 вересня), що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що візит Володимира Зеленського до США переноситься. Зеленський мав вилетіти в США 28 серпня, але йому довелося відтермінувати початок найважливішого візиту 2021 року на кілька днів.