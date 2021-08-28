Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Четверте «золото» здобула Україна на Паралімпійських іграх. Фото: УП
Четверте «золото» здобула Україна на Паралімпійських іграхhttps://racurs.ua/ua/n159326-chetverte-zoloto-zdobula-ukrayina-na-paralimpiyskyh-igrah.htmlРакурс
Українська збірна на Паралімпіаді в Токіо здобула вже четверту золоту медаль. Плавець Євген Богодайко став чемпіоном Паралімпійських ігор-2020.
28 серпня він завоював золоту нагороду на дистанції 100 метрів брасом. Про це стало відомо з трансляції змагань.
Його час — 1.20, 13 хв. Друге місце посів Нельсон Кріспін (Колумбія), третє - Метт Леві (Австралія). Це 27 медаль України.
Нагадаємо, на Паралімпіаді в Токіо український легкоатлет Роман Данилюк отримав срібну медаль у штовханні ядра в категорії F12. 28-річний представник Черкас показав персональний найкращий результат сезону. Він штовхнув снаряд на 16,53 м.
.
Вакцинація від коронавірусу по-українськи — прискорена. А який результат?
Справа про «реального дебіла»: вчимося ображати політичних опонентів правильно
Як вітрянка: погані і гарні новини про Дельта-епідемію
Справа про домашнє насильство: ближче ста метрів до власного будинку не підходити!
Загрузка...