Четверте «золото» здобула Україна на Паралімпійських іграх. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n159326-chetverte-zoloto-zdobula-ukrayina-na-paralimpiyskyh-igrah.html

Ракурс

Українська збірна на Паралімпіаді в Токіо здобула вже четверту золоту медаль. Плавець Євген Богодайко став чемпіоном Паралімпійських ігор-2020.

28 серпня він завоював золоту нагороду на дистанції 100 метрів брасом. Про це стало відомо з трансляції змагань.

Його час — 1.20, 13 хв. Друге місце посів Нельсон Кріспін (Колумбія), третє - Метт Леві (Австралія). Це 27 медаль України.

Нагадаємо, на Паралімпіаді в Токіо український легкоатлет Роман Данилюк отримав срібну медаль у штовханні ядра в категорії F12. 28-річний представник Черкас показав персональний найкращий результат сезону. Він штовхнув снаряд на 16,53 м.