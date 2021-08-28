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Ракурс
Четверте «золото» здобула Україна на Паралімпійських іграх. Фото: УП

Четверте «золото» здобула Україна на Паралімпійських іграх

28 сер 2021, 11:30
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Українська збірна на Паралімпіаді в Токіо здобула вже четверту золоту медаль. Плавець Євген Богодайко став чемпіоном Паралімпійських ігор-2020.

28 серпня він завоював золоту нагороду на дистанції 100 метрів брасом. Про це стало відомо з трансляції змагань.


Його час — 1.20, 13 хв. Друге місце посів Нельсон Кріспін (Колумбія), третє - Метт Леві (Австралія). Це 27 медаль України.

Нагадаємо, на Паралімпіаді в Токіо український легкоатлет Роман Данилюк отримав срібну медаль у штовханні ядра в категорії F12. 28-річний представник Черкас показав персональний найкращий результат сезону. Він штовхнув снаряд на 16,53 м.

Джерело: Ракурс


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